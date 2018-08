Maersk trimite prima nava port container prin ruta arctica, dand un semnal major pentru Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au impus marti sanctiuni impotriva a doi rusi, a unei companii rusesti si a unei firme slovace pentru presupuse actiuni ale lor de a ajuta o alta companie ruseasca sa evite sanctiunile ce vizeaza activitatile cibernetice malware ale Rusiei, relateaza agentia Reuters.Departamentul…

- Mai multi arheologi au lansat un apel in legatura cu nevoia implementarii unor actiuni urgente pentru a salva mii de situri istorice din Arctica, care "dispar cu rapiditate" din cauza modificarilor climatice, un fenomen de doua ori mai pronuntat in regiunea Polului Nord decat in celelalte zone ale…

- Mai multi arheologi au lansat un apel joi in legatura cu nevoia implementarii unor actiuni urgente pentru a salva mii de situri istorice din Arctica, care "dispar cu rapiditate" din cauza modificarilor climatice, un fenomen de doua ori mai pronuntat in regiunea Polului Nord decat in celelalte zone ale…

- SUA au sancționat inca cinci societați ruse și trei persoane pentru atacuri cibernetice comise de Rusia. Noile sancțiuni au fost impuse pentru sprijinirea atacurilor cibernetice comise asupra unor agenții guvernamentale americane, scrie Agerpres citand un comunict al trezoreriei americane. Trezoreria…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…

- Însarcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe lânga Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Harry Kamian, sustine ca Federația Rusa "deghizeaza livrarile militare în Donbas în așa-numitele convoaie umanitare". "Nu…

- Rusia si Belarus vor îmbunatatirea relatiilor cu Alianta Nord-Atlantica, dar își exprima îngrijorare în legatura cu intensificarea activitatilor militare NATO în apropierea frontierelor, conform ministrilor de Externe din cele doua tari, Serghei Lavrov si Vladimir Makei,…

- Exporturile de gaze ale Rusiei catre Europa vor fi liberalizate, mai devreme sau mai tarziu, a declarat Saptamana trecuta președintele rus, Vladimir Putin, in cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.