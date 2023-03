Stiri pe aceeasi tema

- Romania mai are la dipozitie mai puțin de o luna pentru a rezolva condițiile necesare deblocarii banilor din a doua transa din PNRR. Sumele sunt blocate din cauza legii avertizorilor de integritate si pentru ca nu s-a gasit o soluție pentru oprirea centralei Rovinari.

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat luni, 20 februarie, ca are toata increderea ca Romania va obtine aprobarea pentru a incasa cererea de plata numarul 2 a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), informeaza News.ro.Nicolae Ciuca a precizat ca doar 5 țari au primit aprobare pentru cererea…

- „Cererea de plata numarul II din PNRR nu este blocata. Suntem in punctul in care evaluarea documentației transmise spre validare urmeaza parcursul procedural firesc.Este o procedura de lucru normala, ce include analizarea a peste 3.000 de documente, pentru ca in joc sunt interesele strategice ale Romaniei…

- Totodata, este eliminat termenul de 60 de zile de la intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pentru transmiterea solicitarilor de includere in Program si a aprobarii listelor-sinteza cu obiectivele propuse spre finantare prin raportare la creditele de angajament aprobate anual cu aceasta destinatie,…

- ”Comisia Europeana a aprobat Acordul de Parteneriat aferent Politicii de Coeziune 2021–2027, care aduce 46 de miliarde de euro pentru investitii strategice. De asemenea, investitiile au primit unda verde, dupa ce toate cele 16 programe aferente noului cadru financiar multianual au fost aprobate. Guvernul,…

- Ministrul Marcel Bolos a declarat ca suntem in prim proces de pregatire a cererii de plata nr 2, care are o valoare de 2,8 miliarde de euro. ”Potrivit regulamentului Comisiei Europene, luna decembrie este luna in care trebuie sa trimitem la Comisie cererea de plata, fiind cea de-a doua cerere de plata…

- Marcel Bolos a fost intrebat, joi, la finalul sedintei de Guvern, ce se va intampla cu legea avertizorilor de integritate. “Legea avertizorilor de integritate trebuie sa aiba o finalitate pana la data de 15 decembrie pentru ca este parte din cererea de plata numarul doi. Noi acel termen trebuie sa…