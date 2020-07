Autoritatile austriece au inchis spatiile de cazare de la ferma de sparanghel vizata de sesizarile Ambasadei Romaniei la Viena, ca urmare a neindeplinirii standardelor si a conditiilor de igiena, informeaza, vineri, Ministerul Afacerilor Externe. "In continuarea precizarilor de presa transmise in data de 19 iunie 2020, cu privire la situatia unor cetateni romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unei ferme agricole din landul Austriei Inferioare, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in urma evaluarilor efectuate de catre autoritatile austriece la ferma Spargel Sulzmann - Marchfeldspargel…