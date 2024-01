Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat marti ca soferii autovehiculelor implicate in accidentul din Bulgaria sunt romani, care nu au avut nevoie de internare, iar pasagerii - cetateni straini.MAE informeaza, la solicitarea AGERPRES, ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei in Republica Bulgaria,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca luni, 18 decembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 14 persoane, cetateni romani si membri de familie ai acestora,…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca duminica, 10 decembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 8 persoane, cetateni romani si membri de familie ai…

- Un grup de 12 cetateni romani si membri de familie evacuati din Fasia Gaza a ajuns in Romania, vineri, la bordul unei curse operate de catre Compania Nationala TAROM, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Cei 12 cetateni au ajuns miercuri pe teritoriul Republicii Arabe Egipt prin punctul de…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca sambata, 11 noiembrie 2023, in urma eforturilor complexe ale Celulei de Criza Interinstitutionale, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Cairo si al Oficiului de Reprezentare al Romaniei la Ramallah, 41 de cetateni romani si membri de familie ai acestora…

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca, in urma demersurilor constante ale Celulei de Criza a MAE, in cursul zilei de 14 octombrie 2023, alti 58 de cetateni romani au revenit…