Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Scrisoarea de mulțumire transmisa de secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu pentru rezultatele celei de-a opta Reuniuni a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii at Info real.

- Drona militara care s-a prabusit saptamana aceasta s-ar putea sa nu fie singurul lucru care lipseste acum Statelor Unite in Marea Neagra. Intamplarea cu avioanele rusesti a ridicat si o intrebare-cheie in materie de securitate pentru Washington si aliatii sai: exista o strategie clara pentru o cale…

- Aceasta convorbire are loc in continuarea consultarilor politice foarte consistente pe care cei doi șefi ai diplomațiilor romana și americana le-au avut in noiembrie 2022, cu ocazia prezenței la București a secretarului de stat american, in contextul gazduirii de catre ministrul Bogdan Aurescu a reuniunii…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, intrevederea a avut loc in marja participarii sefului statului la editia inaugurala a Forumului Grupului Bancii Europene de Investitii. ”Presedintele Klaus Iohannis a exprimat aprecierea pentru activitatea Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca liderii de pe Flancul estic al NATO au datoria de a arata fermitate in apararea pacii si a subliniat ca prezenta militara americana crescuta trebuie sa continue. „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde, crime si stramutarea a milioane de ucraineni,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca liderii de pe Flancul estic al NATO au datoria de a arata fermitate in apararea pacii si a subliniat ca prezenta militara americana crescuta trebuie sa continue, informeaza AGERPRES . „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde, crime si stramutarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a a declarat, miercuri, ca liderii de pe Flancul estic al NATO au datoria de a arata fermitate in apararea pacii si a subliniat ca prezenta militara americana crescuta trebuie sa continue. „Acest razboi a adus doar suferinta si deznadejde, crime si stramutarea a milioane…

- ”In aceasta dimineata am participat la deschiderea oficiala a Reuniunii ministeriale a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Presedintele Republicii Azerbaijan Ilham Aliyev, presedintele Romaniei Klaus Iohannis si comisarul Kadri Simson au fost prezenti la aceasta ceremonie, ocazie…