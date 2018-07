Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, marti, ca sapte romani au fost raniti intr-un accident produs pe 22 iulie in regiunea Cloppenburg din Germania, acestia fiind internati la unitati medicale din zona, starea lor de sanatate fiind stabila. “Cetatenii romani sunt ...

- Ambasada Romaniei la Berlin anunta ca urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs in apropierea localitații Clappen, regiunea Cloppenburg, in care, conform informațiilor vehiculate in presa, au fost implicați mai mulți cetațeni romani."Misiunea diplomatica a intreprins,…

- Sapte cetateni romani au fost raniti dupa ce vehiculul in care se aflau s-a lovit cu un utilaj agricol, intr-un accident produs pe o sosea din nord-vestul Germaniei, informeaza publicatia Nordwest Zeitung.

- Ambasada României la Berlin urmareste îndeaproape evenimentele legate de incidentul produs într-un autobuz în orasul german Lubeck, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si precizeaza ca, în demersurilor misiunii

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, vineri, in urma unei solicitari MEDIAFAX, ca printre victimele atacului cu un cuțit intr-un autobuz, din orașelul Lubeck, situat in nordul Germaniei, nu se afla cetațeni romani.Vezi si: STUDIU: Alimentul banal care te poate proteja de accidentul…

- Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul produs intr-un autobuz in orasul german Lubeck, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si precizeaza ca, in urma demersurilor misiunii diplomatice, autoritatile germane au comunicat faptul ca printre victime nu…

- Un autocar înmatriculat în România, având la bord 48 de pasageri, a fost implicat, azi, într-un accident în apropierea localitații Vidin din Bulgaria, 11 români fiind raniți ușor, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, românii raniți au fost externați…

- Cel putin doua persoane au decedat in urma coliziunii intre un tren de pasager si un marfar in sudul Germaniei, a anuntat compania feroviara Deutsche Bahn, informeaza agentia de stiri Reuters, scrie mediafax.ro.