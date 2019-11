MAE Român, atenţionare de călătorie în Muntenegru Potrivit MAE, intensificarea fenomenelor meteorologice din ultima perioada impun conducatorilor auto o conduita atenta, adaptata conditiilor meteo, starii carosabilului si semnalizarilor rutiere, dupa cum urmeaza:



• pe magistrala Podgorica-Kolasin, localitatea Lugovi si magistrala Kolasin-Mojkovac localitatea Sirogoste, circulatia rutiera este oprita pentru toate tipurile de autovehicule din cauza conditiilor meteo;



• pe drumul Mojkovac-Djurdjevica Tara, circulatia rutiera este oprita pentru toate tipurile de autovehicule din cauza caderilor de pietre;



• pe magistrala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, vineri, o atenționare de calatorie pentru Muntenegru , acolo unde autoritațile au instituit o serie de restricții de circulație din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și desfașurarea lucrarilor de construcție/reabilitare pe unele porțiuni ale infrastructurii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN59 E70 Timisoara Deta, in zona localitatii Sag, judetul Timis, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate cinci autovehicule.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Circulatia este oprita pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulația rutiera este oprita pe DN 66 Hateg - Simeria, in zona localitatii Bacia, judetul Hunedoara, unde a avut loc o coliziune intre un microbuz si un autotren, pe fondul unei depasiri neregulamentare efectuate de conducatorul…

- Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, mijloacele de transport in comun din Atena vor circula dupa urmatorul program: * metroul din Atena, respectiv liniile 2 si 3 (linia 3 realizeaza conexiunea cu Aeroportul International 'Eleftherios Venizelos'), nu va circula in intervalul orar 12,00 - 15,00;…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru data de 24 septembrie, Federatia Navala Panelena (PNO) a anuntat o greva de 24 de ore, la nivel national, pentru toate categoriile de nave. Pe cale de consecinta,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, urmare anuntului Institutului local pentru Mare si Atmosfera (IPMA), pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarii vantului, pana duminica, exista…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, incepand cu seara zilei de 12 septembrie 2019, are loc o greva a Regiei Autonome a Transportului Parizian (RATP), context in care sunt semnalate perturbari importante…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania ca Guvernul andaluz a decretat alerta alimentara din cauza cresterii numarului de persoane care s-au imbolnavit in urma infectarii cu bacteria Listeria. Potrivit unui comunicat…