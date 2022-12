Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe nu ia in calcul retrimiterea ambasadorului Romaniei in Austria, iar oficialii romani nu intentioneaza sa reia cu autoritatile austriece dialogul pe tema Schengen, sustin, vineri seara, surse guvernamenlate.Potrivit surselor citate, ambasadorul Romaniei din Austria va mai…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, 16 decembrie, la Digi24, ca „munca diplomatica nu se face prin fixarea unor termene arbitrare artificiale” și ca negocierile diplomatice, inclusiv cele pentru aderarea la Schengen, trebuie facute de catre „cei care se pricep”.„Este un…

- Sunt tensiuni diplomatice intre București și Viena. In prezent, niciunul dintre ambasadorii celor doua țari nu se afla la punctul diplomatic. Ambasadorul roman din Austria a fost chemat in țara imediat dupa eșecul Schengen.Diplomatul Vienei se afla in Austria, aparent, din motive guvernamentale. Potrivit…

- Guvernul de la București e complet opac in prezentarea oricaror informații despre cauzele care au dus la ratarea aderarii la Schengen. Specialiștii arata mai ales spre diplomații romani de la Viena, apoi spre analiza deficitara a celor din Executiv.

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a anuntat vineri ca demersurile pentru aderarea Romaniei la Schengen vor fi continuate si a precizat ca decuplarea in acest dosar de Bulgaria este o masura care trebuie analizata. „Asa cum am discutat cu presedintele Romaniei, asa cum am discutat in aceasta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…

- Damen a pierdut procesul cu Guvernul Romaniei in aceeași zi in care Mark Rutte, premierul Olandei, se afla la București și era primit de Klaus Iohannis și Nicolae Ciuca. Vizita oficialului s-a desfașurat intr-un moment delicat al relațiilor dintre cele doua state, in contextul in care Țarile de Jos…

- Mark Rutte, premierul olandez, a declarat, miercuri, in cadrul conferinței de presa de la Brașov ca Olanda nu este impotriva aderarii la spațiul Schengen. Oficialul a spus ca Romania a facut pași importanți in aceasta direcie și este important sa fie indeplinite toate cerințele pentru acest lucru. „Olanda…