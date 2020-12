Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, in perioada 1-2 decembrie, la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre NATO, care se va desfasura in regim de video-conferinta, in contextul restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. "Reuniunea este una importanta…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit despre situatia din Belarus, Crimeea si Nagorno-Karabah in cadrul celei de-a 130-a reuniuni ministeriale a Consiliului Europei (CoE), care s-a desfasurat vineri, in format videoconferinta, sub mandatul Republicii Elene, care detine, din luna…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit-o, joi, pe Annick Goulet, ambasadoarea agreata a Canadei la Bucuresti, in vederea prezentarii copiilor scrisorilor de acreditare, informeaza MAE., potrivit Agerpres. Cu acest prilej, arata sursa citata, seful diplomatiei romane a mentionat interesul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, participa, luni, la Bruxelles, la reuniunea șefilor diplomațiilor din statele membre ale UE. Pe agenda discuțiilor se afla și situația din Mediterana de Este, cea din...

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale UE, pe agenda discutiilor aflandu-se situatia din Mediterana de Est, cea din Liban, relatiile UE - China si UE - Rusia, evolutiile din Belarus, a informat, duminica,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a discutat miercuri, la telefon, cu omologul cipriot, Nikos Christodoulides, la solicitarea acestuia, cei doi abordand in detaliu situatia actuala din Mediterana de Est. Seful diplomatiei romane a facut "un apel reinnoit la calm si la detensionarea situatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, marti, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit, printre altele, despre Initiativa celor Trei Mari si despre cazul lui Aleksei Navalnii, informeaza un comunicat al MAE, transmis AGERPRES. In ceea ce priveste Initiativa…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri, la Bors, cu ocazia deschiderii punctului de control si de trecere a frontierei Bors II - Nagykereki, ca a discutat cu omologul ungar, Peter Szijjarto, prezent de asemenea la eveniment, despre restrictiile de calatorie stabilite de guvernul…