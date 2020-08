Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au anuntat, vineri, ca tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre, fara a necesita detinerea unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2.

- Autoritațile din Grecia au revenit asupra obligativitații prezentarii testului COVID-19 negativ la toate intrarile in țara, precizand ca tranzitul camioanelor pentru transportul de marfuri este posibil prin toate punctele de control ale frontierelor terestre ale Republicii Elene, anunța MEDIAFAX.Autoritațile…

- Autoritațile elene au actualizat o serie de condiții de intrare pe teritoriul Greciei, a anunțat Ministrul Afacerilor Externe (MAE). Incepand cu data de 17 august, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, prelevat cu 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile egiptene au anuntat ca, incepand din 15 august, pentru cetatenii straini care se deplaseaza in Egipt este necesar un test negativ (tip PCR) pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel putin 72 de ore inainte. "Conform informatiilor…

- Autoritațile cipriote au revizuit condițiile de intrare in țara, noile masuri intrand in vigoare joi. Romanii trebuie sa aiba test negativ pentru infecția cu COVID-19 și autorizație de calatorie, informeaza Mediafax.Conform informațiilor primite de Ministerul Afacerilor Externe, condițiile…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a publicat pe www.ms.ro lista centrelor de testare pentru infectia cu SARS-CoV-2, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa calatoreasca in Grecia, anunța Agerpres. „In sprijinul cetatenilor care doresc sa calatoreasca in Grecia si care, incepand cu 15 iulie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu noul coronavirus. In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate…

- Autoritatile elene nu au comunicat public si o anumita ora pentru aplicarea noilor prevederi legislative pentru accesul pe teritoriul Republicii Elene, iar cetatenii romani afectati de acest fapt pot solicita asistenta consulara, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Precizarea…