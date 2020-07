Stiri pe aceeasi tema

- Sunt operationale si trei puncte de testare pentru infectia cu COVID-19. Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza insa ca autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs.…

- Fluxul in punctul de frontiera dintre Bulgaria și Republica Elena (Kulata – Promachonas) se desfașoara normal, fara coloana de autoturisme in așteptare. Accesul autoturismelor se realizeaza pe patru benzi, fiind operaționale și trei puncte de testare pentru infecția cu COVID-19, anunța MAE. Autoritațile…

- Coloana de autovehicule aflata in așteptare pentru accesul in punctul de frontiera Kulata – Promachonas are sambata la pranz o lungime de aproximativ 12 kilometri, timpul de așteptare fiind de aproximativ 6 ore, transmite Ministerul Afacerilor Externe, care citeaza informații de la Ambasada Romaniei…

- Autoritatile din Austria Inferioara au dispus inchiderea spatiilor de cazare de la ferma de sparanghel unde lucreaza mai multi romani, din cauza neindeplinirii conditiilor de igiena si a standardelor de cazare, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Verificarile au inceput dupa ce mai multi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca din informatiile primite de la consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si cel de la oficiului consular de la Salonic, la ora 14.00, circulatia la trecerea punctului de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena, Kulata – Promachonas, era fluida,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca din informatiile primite de la consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si cel de la oficiului consular de la Salonic, la ora 14.00, circulatia la trecerea punctului de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena, Kulata – Promachonas, era fluida,…

- Ministerul Aafacerilor Externe (MAE) a anunțat ca s-a creat un flux separat pentru mașinile inmatriculate in UE, la intrarea in Grecia. Autoritațile din Grecia cauta și alte soluții pentru ca oamenii sa nu mai stea ore in șir la coada. Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a facut apel pentru gasirea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Republica Elena ca accesul rutier pe teritoriul acestei țari este permis in perioada 1-15 iulie a.c. numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii …