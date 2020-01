Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde sunt prognozate fenomene meteo severe. Astfel, in partea de est a tarii sunt asteptate ploi, lapovita si ninsori, in timp ce in zona Marii Egee va fi vant puternic, anunța news.ro.Potrivit MAE, in Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat vineri ca a fost semnalata poluare atmosferica periculoasa in Kosovo. "MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia, Kosovo ca, in conformitate cu masuratorile efectuate recent pe plan local, nivelul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Federatia Asociatiilor Agricole din regiunea Larissa a anuntat organizarea unor ample miscari de protest, inclusiv blocarea cu tractoare si utilaje agricole a intersectiilor drumurilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Grecia, unde in mai multe regiuni este risc ridicat de producere a unor furtuni, fiind emise coduri rosu si portocaliu.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Danemarca, unde perioada de efectuare a controalelor la frontiere a fost prelungita pana in 12 mai 2020, potrivit news.ro.MAE informeaza ca autoritatile din Regatul Danemarcei au decis sa prelungeasca perioada de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Muntenegru, unde au fost instituite restrictii de circulatie din cauza vremii nefavorabile si a unor lucrari de constructie sau reabilitare a infrastructurii rutiere.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Chile, unde a fost instituita stare de urgenta, sub control militar, cu limitarea unor drepturi cetatenesti. Romanii care intentionau sa calatoreasca in Chile, in special in capitala Santiago de Chile, orasele Concepcion, Coquimbo…

- Intr-un comunicat de presa transmis vineri, MAE avertizeaza ca este posibil ca manifestatiile sa devina violente. De asemenea, este posibil ca protestele sa se deruleze in urmatoarea perioada de timp pe tot cuprinsul Republicii Libaneze, adauga sursa citata. Cetatenilor romani care doresc sa se deplaseze…