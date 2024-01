MAE: Atentionare de calatorie in Luxembourg. Cod Rosu de zapada si ploaie!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni, 8 ianuarie, o atentionare de calatorie pentru romanii care calatoresc in Republica Moldova, unde Serviciul Meteorologic de Stat local a emis un cod portocaliu, in intervalul 7-10 ianuarie 2024, in legatura cu deplasarea unui ciclon sudic si patrunderea…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atenționare de calatorie pentru Suedia, unde este in vigoare o avertizare cod portocaliu de vant și ninsori puternice. MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Suedia ca autoritațile au emis…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Islanda, unde a fost instituita starea de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjukagigar, iar oamenii sunt sfatuiti sa nu se deplaseze in zona, potrivit news.ro.Potrivit MAE, in Islanda, Departamentul de Protectie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovacia, unde miercuri si joi sunt prognozate ninsori, vant si polei, in jumatatea sudica si la Bratislava.Potrivit MAE, in Slovacia se vor inregistra ninsori, rafale de vant si polei, in perioada 6-7 decembrie, in jumatatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in landul german Bavaria ca, din cauza ninsorilor abundente din noaptea de vineri spre sambata, exista perturbari semnificative ale transporturilor aeriene

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 25 ndash; 26 noiembrie 2023, intregul teritoriu va fi afectat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca METEO FRANCE a anuntat ca incepand din seara zilei de sambata, 4 noiembrie 2023, pana la finalul zilei de duminica, 5 noiembrie 2023, va fi in vigoare un cod portocaliu de…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bosnia si Hertegovina BiH ca autoritatile locale au emis, pentru perioada 3 6 noiembrie 2023, un cod portocaliu de ploi torentiale si intensificari ale vantului in partea de nord…