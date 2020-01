Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand de duminica. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Arhipelagul Mayotte din Republica Franceza ca Prefectul regiunii a decis emiterea unui cod rosu privind trecerea ciclonului tropical "Belna", incepand cu data de 8 decembrie 2019.Cetatenii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale si serviciul meteorologic al Aeronauticii militare franceze, duminica si luni se mentin codurile de vreme…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Chile ca autoritatile guvernamentale au instaurat starea de urgenta sub control militar, cu limitarea drepturilor de circulatie si de adunare in orice loc public. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Ecuador ca autoritatile din aceasta tara au instituit sambata starea de asediu in capitala Quito, inclusiv zonele Tumbaco-Cumbaya si Los Chillos, cuprinzand astfel…

- MAE a transmis o atentionare de calatorie care informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croația ca incepand de luni au fost emise coduri roșu, portocaliu și galben privind intensificari ale vantului.Citește și: Informații importante despre…