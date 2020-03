Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza intr-un comunicat de presa, ca „doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna.Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna. Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile din statul de reședința,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza intr-un comunicat de presa, ca „doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna.Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca doua persoane care isi desfasoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19. Starea celor doua persoane este buna.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu COVID-19.„Au fost dispuse masurile care se impun in relația cu autoritațile din statul de reședința, respectiv masuri de protecție…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca doua persoane care iși desfașoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei au fost testate pozitiv cu noul coronavirus COVID-19, potrivit unui comunicat al ministerului. MAE precizeaza ca starea celor doua persoane infectate cu noul…

- Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași). De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, transmisa ieri, 20 martie, ora 13.00, au fost…

- La nivel național, astazi, sunt in carantina instituționalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 10.094 de persoane sunt in izolare la domiciliu și sub monitorizare medicala. ,,Va reamintim ca pe teritoriul…