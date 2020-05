Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca vineri au revenit in tara 330 de cetateni romani care se aflau in Spania, repatrierea fiind asigurata cu doua curse aeriene, dinspre Barcelona si dinspre Madrid, operate de o companie privata. ‘In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea…

- Un numar de 330 de cetateni romani aflati in Spania au fost repatriati, vineri, cu doua curse aeriene de la Barcelona si Madrid, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). De asemenea, au fost repatriati in siguranta 41 de cetateni spanioli.

- Alti 365 de cetateni romani care se aflau temporar in Italia si care nu mai aveau posibilitati reale de a ramane in acea tara au fost repatriati cu doua curse aeriene tip charter, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Criza COVID-19 (coronavirus). In continuarea demersurilor comune ale Ministerului Afacerilor Externe și ale Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani, nerezidenți, care sunt lucratori sezonieri, afectați de restrangerea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca opt cetateni romani care se aflau la bordul navei de croaziera Grand Princess, aflata in carantina in largul Californiei, au fost adusi in tara cu un zbor pus la dispozitie de autoritatile americane, fiind plasati apoi in carantina. Alti 14 romani au dorit…

- Opt cetateni romani care au fost prinsi de epidemia de coronavirus pe nava de croaziera Grand Princess au fost repatriati, in urma cu cateva zile. Nava se afla si in prezent in carantina in largul coastei californiene.

- Trei cetateni romani, intre care un minor, au fost repatriati din Yemen, a anuntat, marti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Grupul a parasit Republica Yemen luni, pe cale aeriana, pe ruta Aden – Amman - Istanbul – Bucuresti, potrivit news.ro.”In urma demersurilor sustinute la nivelul Departamentului…

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat 14 zile in carantina in Japonia, din cauza epidemiei cu noul coronavirus vor fi adusi, azi, in Italia cu un avion militar in care se afla 30 de italieni si alti cetateni europeni. Cei sase sunt doi turisti si patru membri ai echipajului.…