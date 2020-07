Stiri pe aceeasi tema

- Pana la acest moment, la nivelul Ministerului Afacerilor Externe au fost confirmate 20 de cazuri de infectie cu SARS-CoV-2, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Dintre acestia, 16 sunt in cadrul Serviciului Exterior si patru in Centrala MAE. Au fost deja declarate vindecate 12 persoane din Serviciul…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, autoritațile din sanatate au anunțat 18 cazuri noi de coronavirus. Numarul imbolnavirilor, de la inceputul pandemiei, a ajuns la 583, cu 315 persoane declarate vindecate și externate. „Astazi, 1 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului…

- 192 de cazuri confirmate cu COVID-19 pe raza județului Gorj au fost raportate de catre Direcția de Sanatate Publica in acest weekend. Printre aceștia se numara angajați ai Penitenciarului Targu Jiu, ai Aparegio Gorj, dar și personal medical al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu. In data de 20…

- SITUAȚIA IN VRANCEA, Comunicat al Prefecturii județului Vrancea In județul Vrancea, in data de 27 mai 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 915 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 61 persoane, iar 21 in carantina la domiciliu.…

- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent, au fost plasate in carantina institutionalizata 2.302 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 223 persoane aflate in carantina au parasit locatia in care au fost plasate, pentru acestea fiind dispusa…

- Un numar de 14 persoane confirmate cu COVID-19 in judetul Olt au fost declarate vindecate si au fost externate, in timp ce alte 32 de persoane din judet la care a fost confirmata infectia sunt in prezent in spitale, iar doua persoane infectate cu coronavirus au decedat, informeaza un comunicat al…

- Numarul de cazuri confirmate de coronavirus din Romania a ajuns miercuri la 11.978, dupa raportarea a 362 de cazuri noi. Pana astazi, 29 aprilie... The post Coronavirus in Romania: 362 de cazuri noi de imbolnavire, bilanțul a urcat la 11.978. 3.569 de persoane au fost declarate vindecate. Record de…