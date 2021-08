Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a apreciat luni ca situatia din Afganistan se stabilizeaza, iar talibanii asigura 'ordinea publica' dupa colapsul puterii afgane care a determinat mii de persoane sa incerce sa fuga din tara, relateaza France Presse. „Situatia la Kabul si in Afganistan se stabilizeaza. Talibanii…

- Forțele Aeriene Romane ii vor evacua pe cetațenii romani din Afganistan Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. Președintele Klaus Iohannis, a dispus, astazi, implicarea de urgența a Forțelor Aeriene Române pentru evacuarea cetațenilor români ramasi in…

- „Am avut o discuție cu domnul președinte referitor la la situația din Afganistan. Știți ca pe 13 august MAE a ridicat nivelul de alerta la maximum pentru Afganistan. In acest moment sunt 35 de cetațeni romani in acea zona. Au fost 60, mai sunt 35. Sunt in siguranța, suntem in contact permament.I-am…

- Premierul Florin Cițu a anunțat luni ca a avut o discuție cu președintele Iohannis pe tema situației din Afganistan. La acest moment, mai sunt 35 de cetațeni romani care au solicitat sa fie scoși din Afganistan, iar acest lucru s-ar putea face cu o aeronava NATO sau o aeronava romaneasca. Premierul…

- NATO este profund ingrijorata de nivelul ridicat al violentelor cauzat de ofensiva talibanilor, inclusiv atacuri impotriva civililor si asasinate tintite, si va sustine guvernul afgan ''cat mai mult posibil'', a declarat vineri secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, dupa o reuniune de…

- Germania le-a solicitat cetatenilor sai, joi, sa paraseasca Afganistanul cu zboruri de linie cat mai curand posibil, din cauza deteriorarii situatiei securitatii in tara asiatica, relateaza Reuters. ''Cetatenilor germani li se cere ferm sa foloseasca ocazia de a parasi tara (Afganistan,…

- Guvernul afgan este pregatit sa achizitioneze elicoptere militare ruse si in aceasta privinta asteapta un raspuns din partea autoritatilor de la Moscova, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Kabul, citat de Interfax, transmite Reuters. Anuntul autoritatilor afgane are loc pe fondul deteriorarii…

- Afganistanul si-a rechemat duminica ambasadorul din Pakistan, invocând rapirea fiicei acestuia si persistenta amenintarilor la adresa securitatii personalului diplomatic. Mai multi înalti diplomati afgani aflati la post la Islamabad au fost rechemati de asemenea în tara, relateaza…