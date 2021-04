Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 01.04.2021, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a efectuat o vizita de lucru in Constanta. Cu aceasta ocazie, s a intalnit cu reprezentanti ai agricultorilor si vor fi purtate discutii pe tema sistemelor de irigatii. Ulterior discutiilor purtate cu agricultorii, ministrul…

- Sectorul agroalimentar, afectat puternic de seceta din ultimii doi ani. Deficitul intre importuri și exporturi a ajuns la 2 miliarde de euro Deficit de aproximativ doua miliarde de euro la finalul anului 2020, in Romania, in comerțul cu produse agroalimentare, in condițiile in care importurile au urcat…

- Reprezentantii Asociatiei Forta Fermierilor picheteaza luni, incepand cu ora 14:00, sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, nemultumiti de neincluderea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara, aferente anului 2020, in proiectul Legii Bugetului de Stat, aprobat de Guvern.…

- Romania cheltuie anual in jur de 64 de milioane de euro pentru a cumpara cartofi din import, desi ar putea sa-i produca in tara. „Astazi, dupa datele APIA, avem o suprafata reala cultivata cu cartofi este de 28.000 de hectare, iar productia interna de cartofi acopera dupa spusele celor de la Covasna…

- Asociatia Forta Fermierilor solicita suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) cu un miliard de lei pentru acordarea despagubirilor de seceta pentru culturile de primavara aferente anului 2020, potrivit Agerpres. "Asociatia Forta Fermierilor, cea mai noua organizatie…

- Antal Szabolcs Barabasi a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, joi, in Monitorul Oficial. De asemenea, premierul a numit-o pe Annamaria Bogya in functia de secretar de stat in cadrul…

- Consumul de peste si produse din peste in Romania, in intervalul 2016 – 2019, a fost acoperit, in proportie de peste 80% din surse externe (importuri si achizitii intracomunitare), arata un audit al Curtii de Conturi, potrivit caruia productia sub potential a fost cauzata de pescuitul ilegal,…

- Curtea de Conturi a Romaniei a realizat, in perioada 19 februarie 2019 – 31 martie 2020, o misiune de audit privind performanta administrarii si exploatarii resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale si a acvaculturii in perioada 2016 -2019. Entitatile auditate au fost Ministerul Agriculturii…