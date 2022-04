MADR: Creștem numărul de produse româneşti înregistrate la Comisia Europeană Ministerul Agriculturii sustine ca raportul de audit al Curtii de Conturi privind siguranta alimentelor mentioneaza ca in perioada 2015-2021 au fost inregistrate progrese in ceea ce priveste cresterea numarului de produse alimentare romanesti inregistrate la Comisia Europeana pe scheme de calitate europene si nu sunt consemnate intarzieri in depunerea documentatiilor necesare. De asemenea, raportul institutiei de control mentioneaza si faptul ca au fost indeplinite responsabilitatile ministerului legate de elaborarea si aprobarea cadrului procedural ce vizeaza dobandirea protectiei unui sistem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Raportul de audit ”Performanta activitatilor din domeniul sanatatii si bunastarii animalelor, a hranei pentru animale, a sigurantei alimentelor, precum si a activitatilor de control oficial”, vizeaza in principal activitatea desfasurata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- UE și SUA sunt unite in sprijinul suveranitații și integritații teritoriale a Ucrainei și in hotararea de a apara democrația și valorile comune, au reiterat Ursula von der Leyen și președintee SUA Joe Biden la conferința de presa comuna. “Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodata, acest…

- In actualul context de crize profunde,este vital,nu doar pentru Romania, ci pentru intreaga Europa, sa fie cultivat fiecare metru de teren agricol. Mai multa producție inseamna mai multa mancare și prețuri mai mici.Este necesara o reevaluare a prevederilor strategiei Uniunii Europene…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti seara, la Isaccea, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. “In acest…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca autoritatile romane in coordonare cu cele de la nivelul UE au prevazut, in functie de durata si dimensiunea fluxului de echipamente si de materiale destinate Ucrainei, sa mai deschida inca doua hub-uri umanitare la Sighet si in zona localitatii Isaccea. „In…

- Controale ANPC benzinariile Lukoil.Controalele intreprinse de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC au continuat la benzinariile Lukoil din judetele Neamt, Arges, Buzau, Gorj, Olt, Maramures, Braila, Sibiu, Covasna, Mures, Prahova, Giurgiu, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Salaj, Bihor,…

- Targ de Martisor in curtea Ministerului Agriculturii, incepand de vineri, 25 februarie și pana marti, 1 martie. Pe langa produse agroalimentare, vizitatorii pot gasi flori si martisoare artizanale cu motive traditionale din satul romanesc, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvolt[rii Rurale (MADR).…