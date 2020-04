Stiri pe aceeasi tema

- Pink, diagnosticata cu noul Coronavirus! Doneaza 1 milion de dolari in lupta contra COVID-19 In urma cu doar cateva ore, Pink a dezvaluit, printr-o postare pe Instagram, ca a fost testata pozitiv cu noul Coronavirus. Nu doar ea, ci si fiul ei in varsta de doar 3 ani, micutul Jameson. Artista marturiseste…

- Agentia Europeana a Medicamentului a spus ca nu exista studii care sa arate vreo relatie intre ibuprofen si mortalitatea crescuta a pacientilor cu SARS cov 2, a explicat Prof. Dr. Olga Simionescu. Ea a precizata ca va mai dura luni de zile pana la o varianta finala a unui vaccin.Vezi și: Coronavirus:…

- Baschetbalistul Rudy Gobert (Utah Jazz), infectat cu coronavirus, doneaza jumatate de milion de dolari pentru sustinerea angajatilor de la arena echipei sale, a oamenilor afectati de Covid-19 in Utah si Oklahoma City si sistemului sanitar din Franta.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului coronavirus (Covid-19), dupa consultarea cu specialisti in domeniul medical, a anuntat institutia.

- Veste uriașa din China. Primul vaccin impotriva coronaviusului COVID-19, care a ucis peste 2.000 de persoane doar in China continentala, va fi prezentat pentru studii clinice la sfarșitului lunii aprilie, a declarat vineri, ministrul chinez al Științei și Tehnologiei, Xu Nanping, citat de Reuters.Xu…

- Celebrul actor Jackie Chan si-a exprimat sprijinul fata de persoanele care sufera din cauza noului tip de coronavirus si a decis sa incurajeze lupta impotriva epidemiei cu o recompensa in valoare de 130.000 de euro.

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, citat de site-ul agenției de presa Reuters.Potrivit instituției, autoritațile chineze au pus la dispoziția cercetatorilor ruși descoperirile de pana acum…