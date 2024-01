Stiri pe aceeasi tema

- Doi fani ai Madonnei o dau in judecata pe cantareața americana pentru ca a intarziat mai mult de doua ore la turneul sau Celebration luna trecuta in New York. Michael Fellows și Jonathan Hadden o acuza pe cantareața, precum și pe promotor de „publicitate falsa, reprezentare neglijenta și practici…

- Doi fani ai Madonnei au dat-o in judecata pe cantareata americana pentru ca a intarziat cu mai mult de doua ore un concert sustinut luna trecuta la New York, potrivit unor documente judiciare, informeaza vineri BBC. Reclamantii afirma ca spectacolul trebuia sa inceapa la ora locala 20:30 in toate cele…

- Doi fani din New York ai Madonnei au dat-o in judecata pe vedeta pop pentru ca si-a inceput concertul cu intarziere, sustinand ca "trebuiau sa se trezeasca devreme pentru a merge la munca" a doua zi dimineata, potrivit The Guardian.Intr-o plangere depusa miercuri la tribunalul federal din Brooklyn,…

- Marți dimineața, la Judecatoria Mangalia a avut loc primul termen in dosarul in care Monica Macovei a fost trimisa in judecata, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala din culpa. Ilie Constantin, motociclistul…

- Adrian Nica, noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat de BCR sa predea cheia unei cutii de valori, dupa ce banca l-a dat in judecata și a caștigat. Nica și soția sa au trei credite la BCR, conform declarației de avere. Conform portalului instanțelor de judecata, numele lui Adrian Nica,…

- Șoferul beat și drogat implicat in accidentul de circulație in care un primar din Olt și-a pierdut viața a fost dat in urmarire internaționala in condițiile in care polițiștii suspecteaza ca acesta a reușit sa fuga din țara. Din cauza zilelor libere de sarbatorile de iarna, publicarea rezultatelor analizelor…

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita. Ea este acuzata ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri. Procurorii Parchetului de pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, ca Guvernul trebuie sa fie mult mai eficient si pentru asta trebuie sa se restructureze. ”Am vazut in pandemie, in timpul crizei energetice, ca nu s-a ridicat la adevaratele provocari”, a spus Ciolacu. El a precizat ca s-au luat multe decizii cu intarziere și…