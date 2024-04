Stiri pe aceeasi tema

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- Departamentul de justiție de la Washington și 15 state americane au dat in judecata joi Apple, acuzand compania ca a folosit cererea puternica pentru iPhone-urile și celelalte produse ale sale pentru a crește prețurile serviciilor pe care le ofera și elimina de pe piața concurenții mai mici, anunța…

- Fostul pilot Felipe Massa da in judecata Formula 1, pe fostul ei președinte Bernie Ecclestone și Federația Internaționala de Automobilism. Acesta vrea sa primeasca titlul de campion mondial din 2008 dar și compensații financiare de peste 80 de milioane de dolari. In 2008, Massa a pierdut titlul mondial…

- Pentru a sarbatori cel de-al treilea sezon fastuos al Bridgerton, Netflix și Shondaland au gazduit un eveniment dedicat fanilor, in cadrul caruia au fost dezvaluite mai multe noutați despre noul sezon, care va fi lansat in doua parți, pe 16 mai și 13 iunie 2024. La acesta au luat parte producatoarea…

- Eurohold si EIG au intentat un proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si pregatesc o cerere de arbitraj pentru suma de peste 500 de milioane de euro la o instanta internationala din SUA, informeaza Agerpres.Cele doua companii au informat deja oficial Guvernul Romaniei despre intentia lor…

- Benjamin Ingrosso a lansat single-ul “Kite”. Piesa a fost co-scrisa de Benjamin insuși, impreuna cu Anya (Kylie Minogue), Jon Shave (Britney Spears, Zayn), Salem Al-Fakir și Vincent Pontare și produsa de Jon Shave și Vargas & Lagola (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga). Imbinand perfect pop-ul…

- Neymar a jucat foarte putin de cand s-a alaturat clubului saudit Al-Hilal din Arabia Saudita, dupa ce si-a rupt ligamentul incrucisat al genunchiului stang in octombrie. Fostul jucator de la PSG isi continua convalescenta in Brazilia, unde lipsa de activitate a dus la acumularea de kilograme in plus.…