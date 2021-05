Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca vremea rea din ultimele zile a avut un efect extrem de benefic pentru economie. In acest fel, turbinele eoliene aflate la noi in țara au produs de patru ori mai multa energie electrica, avand in vedere ca vantul a fost unul puternic. „Au fost…

- Gabriela Firea: „Nepasare fața de valurile scumpiri care devasteaza puterea de cumparare și saracesc populația Romaniei, in condițiile inghețarii veniturilor! Scumpirilor deja produse, de la inceputul anului și pana acum, li se adauga noi scumpiri la energie electrica și gaze naturale.De la 1 iulie…

- Legislația care prevede gratuitatea racordarii pentru orice consumator, intrata recent in vigoare, va fi schimbata, a declarat la Digi24 ministrul Energiei, Virgil Popescu. El a spus ca brusc a aparut un interes pe racordari de energie electrica pe putere mult mai mare decat consuma o unitate locativa,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie. Ministrul apreciaza…

- Energia electrica se va scumpi incepand cu 1 iulie, avertizeaza ministrul de resort Virgil Popescu, precizand pentru Digi24 ca pana in prezent doar 10% din consumatorii casnici au optat pentru trecerera in piata concurentiala.

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres.

- Racordarile la gaze naturale si energie electrica au ajuns in impas din cauza numarului foarte mare de cereri depuse, ceea ce creaza dificultati distribuitorilor, considera ministrul Energiei, Virgil Popescu.

- Nu este stimulativ ca energia prosumerului care este data in retea sa fie platita la un pret foarte jos si, de aceea, Guvernul va modifica acest lucru, pentru a se ajunge la o compensare cantitativa a energiei produse in plus, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Virgil Popescu, ministrul…