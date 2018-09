Macron, sondaj. Popularitatea în scădere Popularitatea presedintelui francez, Emmanuel Macron, a scazut cu 12% in timpul verii, ajungand la 29% opinii favorabile, indica un sondaj Odoxa difuzat marti, relateaza AFP. Potrivit sondajului, 71% din cei intervievati (cu 12% mai multi decat la sondajul precedent) au o opinie negativa despre seful statului, ceea ce reprezinta un record de nepopularitate pentru Macron de aceasta data, si numai 29% dintre persoanele chestionate il considera un presedinte ''bun''.



Stiri pe aceeasi tema

