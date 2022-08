Macron salută, într-o convorbire la telefon cu Zelenski, reluarea exporturilor ucrainene de cereale de la Odesa Cei doi presedinti au discutat la telefon timp de o ora si jumatate, in prima lor discutii dupa ce s-au intalnit, la 16 iunie, la Kiev, unde Emmanuel Macron a efectuat o vizita impreuna cu omologul sau roman Klaus Iohannis si sefii Guvernelor german Olaf Scholz si italian Mario Draghi. Emmanuel Macron – care se afla in vacanta la Fortul Bregancon, in Var, ”a salutat plecarea din portul Odesa a unei prime nave cu cereale ucrainene” si ”a anuntat ca eforturile europene in vederea exportarii cerealelor ucrainene pe cale terestra si fluviala continua in cadrul unor coridoare ale solidaritatii”, anunta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

