- Jurnalistul francez Arman Soldin, de 32 de ani, a fost ucis marți, dupa-amiaza, pe frontul din Ucraina, in apropiere de Bahmur, unde se dau lupte intense intre trupele ucrainene și ruse.Moartea tanarului reporter a fost anunțata de colegii sai de la AFP intr-un anunț pe Twitter.Tanarul reporter AFP…

- Președintele chinez Xi Jinping a avut miercuri, 26 aprilie, o discuție telefonica cu Volodimir Zelenski, a anunțat președintele ucrainean, care a punctat ca discuția a fost „lunga și plina de insemnatate”, transmite Reuters.„Am avut o discuție telefonica lunga și plina de insemnatate cu președintele…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a inspectat miercuri (19 aprilie) frontiera cu Belarus și Polonia și a mulțumit polițiștilor de frontiera pentru apararea țarii de la invazia Rusiei. Președintele a postat imagini video pe aplicația de mesagerie Telegram care il arata intalnindu-se cu polițiștii…

- Rachetele rusesti au lovit luni orasul Sloviansk din estul Ucrainei ucigand doua persoane aflate in masinile personale, ranind alte peste 30 de persoane si distrugand cladiri, au declarat politia si autoritatile locale.„Sunt doi morti si 29 de raniti in Sloviansk, imobile administrative si birouri au…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski conduce de un an efortul de razboi al tarii dintr-un bloc de birouri din beton inconjurat de puncte de control. In interior, scarile, altadata grandioase, sunt pline de saci cu nisip. Un reporter de la „The Sunday Times” a mers in inima masinariei guvernamentale…

- Premierul italian Giorgia Meloni va face luni, 20 februarie, o vizita la Kiev, unde se va intalni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat duminica, 19 februarie, o sursa politica pentru Reuters. Meloni, care a fost investita in funcție in octombrie 2022 a anunțat inca din decembrie 2022…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat intr-un interviu acordat jurnalului francez Le Figaro ca, daca rusii cuceresc Bahmut, un oras din est, scena de peste sase luni a unor lupte sangeroase, ar avea un „avantaj” si ar dori sa „mearga mai departe”.„Din punct de vedere strategic, Bahmut…