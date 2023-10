Macron anunţă un proiect de lege prin care vrea să includă libertatea avortului în Constituţie Un proiect de lege constitutionala in vederea ”introducerii in Constitutie a libertatii femeilor de a recurge la intreruperea voita a sarcinii (IVG)” urmeaza sa fie trimis Consiliului de Stat saptamana aceasta, anunta duminica, pe retele de socializare, presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. Acest proiect urmeaza sa fie ”prezentat in Consiliul de Ministri pana la sfarsitul anului”, astfel incat ”in 2024 libertatea femeilor de a recurge la IVG sa fie ireversibila”, scrie presedintele Republicii, care s-a angajat la 8 martie, raspunzand unor ingrijorari create de anularea in urma cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

