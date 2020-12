Macedonia de Nord: Premierul Zoran Zaev doreşte legalizarea canabisului Macedonia de Nord ar putea dezincrimina consumul in scop recreativ de canabis si sa autorizeze exportul acestuia in scopuri medicale spre sfarsitul anului 2021, a afirmat luni premierul Zoran Zaev, noteaza AFP. "Nu este corect ca cineva sa mearga in inchisoare pentru folosirea in scop personal a unei jumatati de gram de canabis in epoca in care in intreaga lume aceasta iarba devina legala pentru scopuri medicale si din motive economice", a declarat Zoran Zaev. Seful social-democrat al guvernului de la Skopje a abordat subiectul prezentand un plan al cabinetului sau pentru anul 2021. Potrivit acestuia,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

