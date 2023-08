​Macanache face rap și vinde haine pe net: „Am o oarecare stabilitate financiară din treaba asta. Mâine nu știu ce-o să fie” Macanache e un baiat din Titan, din Berceni sau din oricare alt cartier de la marginea Bucureștiului, ori din alt oraș al Romaniei. A fost barman, ajutor de bucatar, a imparțit și pliante prin oraș, a spalat și vase. Acum, cu muzica lui, umple salile cu baieți și fete, le da rap și ii și imbraca in hainele pe care le creeaza el cu soția lui. „Am o oarecare stabilitate financiara din treaba asta. La inceput nu eram sigur. Nici acum nu sunt sigur, adica am un confort azi, maine nu știu ce o sa fie” - marturisește, intr-un interviu video, la StartupCafe.ro, Macanache, artist și antreprenor. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

