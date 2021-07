Mabel a lansat o noua piesa pentru a celebra 25 de ani de Pokemon

Stiri pe aceeasi tema

- Alessia Cara pregateste lansarea celui de-al treilea album prin piesa “Sweet Dream”. Noul album va atinge tema dualitatii. “Sweet Dream” reprezinta greutatile si neputinta artistei din ultimii doi ani. Este vorba despre insomnie si nopti pierdute cu tot felul de scenarii in cap. Videoclipul piesei va…

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Holly Humberstone este o artista cu o intelegere profunda de a spune povesti prin intermediul pieselor pe care le prezinta publicului. Melodia “The Walls Are Way Too Thin” a fost scrisa intr-o perioada de dificila, in care artista se simtea pierduta in noul oras, fiind departe de casa. Videoclipul melodiei…

- Pentru piesa dedicata aniversarii, Katy Perry a a colaborat cu The Monsters & Strangerz si Jon Bellion. Aceștia au mai lucrat impreuna si pentru piesa “Daisies”, de pe noul album al lui Katy, “Smile”. Videoclipul o prezinta pe Katy, alaturi de Pikachu, plimbandu-se prin natura si reflectand despre cum…

- Noua melodie, “Electric”, va fi inclusa pe albumul “Pokemon 25: The Album’ Compilation”, ce va aparea in toamna acestui an. Pokemon celebreaza 25 de ani de la aparitie prin noua piesa si videoclipul lui Katy Perry. Artista este o mare fana a jocurilor si a serialului Pokemon, jucandu-se pe GameBoy cand…

- Katy Perry a lansat un nou single, ‘Electric’, de pe albumul ‘Pokemon 25: The Album’, care marcheaza aniversarea a 25 de ani de la crearea popularei francize, informeaza contactmusic.com. Piesa cantareaței in varsta de 36 de ani este insoțita și de un videoclip inspirat de indragitele personaje japoneze.…

- Katy Perry a lansat "Electric", o piesa pe care a inregistrat-o pentru a 25-a aniversare a Pokemon. Melodia va fi inclusa pe "Pokemon 25: The Album", un disc ce va reuni mai multi artisti internationali (J Balvin, Post Malone) pentru a celebra in aceasta toamna aniversarea renumitului joc video.…

- Videoclipul melodiei "Jumatatea mea mai buna" a intrat in trending direct pe locul 1 Piesa ocupa locul 1 de nici mai mult nici mai putin de 12 zile Pe 19 martie, industria muzicala din Romania a oferit publicului o noua melodie care a cucerit toate topurile: constantenii 3 Sud Est si Andra au lansat…