Mabel a lansat albumul „About Last Night…”. Cu single-urile euforice „Let Them Know”, „Good Luck” și „Overthhinking”, Mabel va susține un spectacol special la Somerset House duminica (17 iulie) pentru a lansa proiectul. Conceput de Mabel pe masura ce lumea a intrat in izolare – și finalizat dupa ce viața revine la normal – „About Last Night…” este o calatorie vie și hiperreala de la inceputurile anticipate pana la sfarșitul dezordonat al celei mai bune nopți in oraș care nu a avut loc niciodata. Influențele se intind de la euforia eliberata a culturii de club(dance-pop, house, R&B translatlantic)…