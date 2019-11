Stiri pe aceeasi tema

- Republica Macedonia de Nord nu are nicio optiune in afara de aderarea la UE si eu cred ca nici intreaga regiune nu are alta varianta decat aderarea la Uniune'', a spus Zoran Zaev.La finalul lunii mai, Comisia Europeana a recomandat lansarea negocierilor de aderare cu Albania si Macedonia…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a indemnat miercuri Iranul sa revina asupra deciziei sale "inacceptabile", luata cu o zi inainte, cea de a relansa activitatile sale de imbogatire a uraniului, pana acum inghetate, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan)…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca l-a asigurat pe prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, ca procesul de aderare a tarii sale la Alianta Nord-Atlantica se afla pe calea cea buna, transmite dpa. Intr-o postare pe Twitter, Stoltenberg a precizat ca i-a…

- Presedintele bulgar Rosen Plevneliev si-a exprimat luni sprijinul pentru aderarea Macedoniei de Nord si a Albaniei la Uniunea Europeana si a criticat pozitia omologului francez Emmanuel Macron, care incearca sa blocheze inceperea negocierilor de aderare a celor doua tari la blocul comunitar, transmite…

- Uniunea Europeana va autoriza, probabil, începerea negocierilor formale de aderare cu Albania si Macedonia de Nord, luna viitoare, urmând ca perspectiva de aderare la club sa contribuie la ancorarea în Occident a problematicei regiuni balcanice a continentului, scrie Bloomberg, preluat…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, a cerut marti liderilor europeni sa stabileasca o data pentru inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza EFE, potrivit Agerpres.''Acum este randul vostru sa faceti ce trebuie facut,…

- ''Acum este randul vostru sa faceti ce trebuie facut, pentru ca Macedonia de Nord a facut deja ceea ce trebuia sa faca'', a declarat Tusk la Skopje, intr-o conferinta de presa comuna cu premierul nord-macedonean Zoran Zaev. Oficialul european a dat asigurari ca Macedonia de Nord ''a facut tot ceea…

- "Creed ca UE trebuie sa fie interesata de aceasta regiune", a declarat seful diplomatiei germane, Heiko Maas, la Helsinki, cu ocazia unor discutii cu omologii sai din UE si din Balcanii de Vest. El a adaugat ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru a impiedica extinderea influentei altor…