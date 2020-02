Ma numesc Dacian. O poveste emotionanta de viata: Un angajat Google isi cauta familia din Romania Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania: macar o data vrea sa ii vada pe cei care i au dat viata. "Ma numesc Dacian. Numele mi a fost dat de un orfelinat romanesc ...sau de mama mea biologica. La varsta de sase ani si jumatate am ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși era solicitant de azil in Romania, un egiptean a vrut sa fuga din țara, pentru a ajunge in Serbia. Motivul era intemeiat, intrucat voia sa se reuneasca cu familia sa, aflata in Serbia. Nu a putut trece, insa, de polițiștii de frontiera. Oamenii legii de la Punctul de Trecere a Frontierei Moravița,…

- Fostul ministru al Sanatații Sorina Pintea a anunțat, luni, ca sufera de o boala grava, autoimuna, pentru care se trateaza în țara, cu tratament specific, între care imunoglobuline și cortizon, scrie Mediafax.Sorina Pintea a relatat luni seara pe Facebook ca a început sa se…

- S-a nascut in 1990, in Romania, insa la șapte luni a fost adoptat de o familie din Noua Zeelanda. La aproape 30 de ani și-a luat inima in dinți și a scis un mesaj pe Facebook in care marturisea ca-și dorește sa-și cunoasca adevarata familie. Toata viața lui s-a schimbat la scurt timp.

- Psihologul Lorena Diaconescu a vorbit la un post de televiziune despre depresie, afectiune de care suferea, se pare, si Cristina Topescu. Aceasta a explicat ca un om care iubeste animalele, așa cum era și jurnalista, nu se gandeste sa-si ia viata, indiferent de toate problemele pe care le-ar avea.…

- Edi are 10 ani și 230 de transfuzii de sange la activ. La cei 10 anișori nu se poate bucura de copilarie. Copilaria și-a petrecut-o pe paturile de spital. Viața lui Edi depinde de o operație de transplant medular. 160.000 de euro costa intervenția, iar parinții nu au suma de bani necesara…

- Catrina Rebegea are 42 de ani, e casatorita și are un baiețel de 6 ani, scrie playtech.ro. In luna iulie a anului 2018 a primit diagnosticul de cancer mamar, unul agresiv și greu de tratat. Prețul vieții ei: 75.000 de euro. Prietenii și familia s-au unit și incearca din rasputeri sa stranga banii…

- O mamica, in varsta de 42 de ani, din Bucuresti, lupta sa traiasca, iar sansa ei la viata este un tratament inovator care costa 75.000 de euro. Prea multi bani si prea putin timp pentru Catrina Rebegea careia medicii i-au spus ca are zilele numarate. Cancerul agresiv de care sufera se extinde rapid,…

- „Mi-am asumat in cele din urma chiar și renunțarea la libertate, de dragul tau!”! „La mulți ani, Romania! Țara mea draga, Ți-am respectat cu sfințenie toate tradițiile, te-am sarbatorit cu fiecare ocazie, te-am purtat in suflet și in piept oriunde in lume, m-am mandrit cu tine peste tot și ți-am dedicat…