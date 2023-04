Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe l-a ironizat pe Dan Petrescu la finalul meciului Universitatea Craiova – CFR Cluj, scor 1-2, din etapa a 2-a a play-off-ului Ligii 1. Totul dupa ce oltenii au avut 68% posesie si 15-0 la cornere. „Bursucul” a precizat, la flash-interviuri, ca adversarii i-au pus probleme doar in ultimul…

- Dan Petrescu este convins ca Ermal Krasniqi va pleca de la CFR Cluj la finalul acestui sezon. Atacantul de 24 de ani a avut evolutii remarcabile dupa transferul la campioana Romaniei si poate prinde un transfer urias. „Bursucul” e sigur ca va ramane fara noua sa „perla” din Gruia. A avut o reactie categorica…

- Atacantul formației Universitatea Craiova , Rivaldinho, a prefațat astazi disputa din Ilfov, cu FC Voluntari. Partida de pe stadionul „Anghel Iordanescu“ va avea loc duminica, dela ora 17.45 și va conta pentru etapa 27 din Superliga. Varful brazilian nu ia de sus gruparea ilfoveana. Din contra, atenționeaza…

- Președintele formației Universitatea Craiova , Sorin Carțu, a apreciat victoria și evoluția baieților lui Eugen Neagoe din partida cu CFR Cluj. Conducatorul Științei este de parere ca șocul excluderii din lot, cel puțin pentru acest meci, al jucatorilor Papp, Gaman și Mitrea a avut efectul scontat.…

- Universitatea Craiova a reusit sa-si adjudece victoria in fata echipei CFR Cluj, sambata seara, pe stadionul “Ion Oblemenco”, in etapa 25 din Superliga. Eroul Stiintei a fost capitanul Andrei Ivan, autorul ambelor goluri. La finalul partidei din Banie, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, a fost impacat…

- Universitatea Craiova a caștigat cu 2-0 partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața echipei AFC Hermannstadt. Golurile Științei au fost marcate de Andrei Ivan, in repriza secunda. La finalul intalnirii din Banie, antrenorul formației oaspete, Marius Maldarașanu, și tehnicianul…

- Andrei Ivan a primit cadou banderola de la Eugen Neagoe, e forțat sa-și revina in forma pentru a conduce Universitatea Craiova in lupta pentru titlu in Liga 1. Andrei Ivan are viitorul in fața la Universitatea. Atacantul de 26 de ani a primit votul de incredere al lui Eugen Neagoe, noul antrenor al…

- Atacantul formatiei Universitatea Craiova , Andrei Ivan, considera ca echipa se prezinta bine dupa cantonamentul din Antalya. In ceea ce-l priveste, „Jdechi“ a spus ca isi doreste sa marcheze cat mai mult in partea a doua a campionatului. „Ne-a incarcat foarte mult Mister (Eugen Neagoe). Sunt optimist!…