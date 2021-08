Stiri pe aceeasi tema

- Mr. Lordi, solistul trupei hard-rock finlandeze Lordi, a purtat celebrul sau costum de scena - cel al unui monstru - in timp ce a fost vaccinat impotriva maladiei COVID-19, informeaza DPA. Solistul trupei Lordi, care a castigat editia din 2006 a concursului Eurovision cu piesa "Hard Rock Hallelujah",…

- Premierul britanic Boris Johnson si ministrul de finante, Rishi Sunak, vor fi limitati sa lucreze numai de la birourile lor si supusi testarii zilnice pentru COVID-19, dupa ce au intrat in contact cu cineva testat pozitiv pentru coronavirus, relateaza duminica Reuters. Avand in vedere ca izolarea la…

- Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatatii, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu SARS-CoV-2 intr-un filmuleț postat pe pagina sa de Twitter. Acesta prezinta simptome ușoare. „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele…

- Unele regiuni din Spania reimpun restricții anti-Covid in contextul raspandirii masive a variantei Delta a coronavirusului. Principala cauza ar fi tinerii nevaccinați. Mai multe regiuni, printre care și unele de coasta, au reintrodus restricțiile de circulație pe timp de noapte și au restricționat accesul…

- O femeie din Belgia a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus. Pacienta in varsta de 90 de ani a murit dupa ce s-a infectat simultan cu doua tulpini diferite de coronavirus – Alfa și Beta. Conform BBC, femeia nu fusese vaccinata anti-Covid. Pacienta a fost internata…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, s-au vaccinat impotriva Covid-19 4.725.239 persoane. Dintre acestea, 16.587 au prezentat reacții adverse. The post Peste 20.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore appeared first on Puterea.ro .

- Mark Hoppus, basistul si solistul trupei Blink-182, a anuntat ca sufera de cancer si ca face chimioterapie deja de trei luni, informeaza nbcnews.com, arata News.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, muzicianul in varsta de 49 de ani a spus: „Este groaznic si imi este frica. In acelasi timp,…