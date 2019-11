M-a sunat Dan Barna. Oarecum Cum a ajuns numarul meu in baza de date USR? Un numar de telefon dintr-o rețea mobila m-a sunat, in realitate. Am raspuns. O voce cunoscuta mi-a zis: ”Buna ziua”. Nici n-am apucat sa raspund, cand s-a și prezentat: ”Sunt Dan Barna”. A continuat fara sa respire: ”...candidatul alianței USR-PLUS la președinție”. Și a continuat robotul. Printre altele, mi s-a spus ca primesc mesajul pentru ca ”la un moment dat”, m-am inscris in baza ”lor” de date. Nici nu știam ca au baza de date și intrebarea e: ”De ce m-aș inscrie in baza unui partid de date?”. Schimb de replici imaginar Schimb de replici imaginar … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

