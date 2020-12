Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au colaborat pentru piese de succes precum „Rigoletta” și „Down To Monaco”, DJ Sava și MD DJ se unesc pentru un proiect fresh. Cei doi DJ și producatori muzicali formeaza Las Olas și lanseaza primul single in aceasta formula: „Don’t Cry”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Catalin Tamazlicaru,…

- DJ Sava și MD DJ formeaza Las Olas și lanseaza primul single in aceasta formula: „Don’t Cry”. Compusa de catre cei doi artiști alaturi de Catalin Tamazlicaru, piesa imbina beat-uri EDM și elemente tribale ce raman intiparite in minte și reda povestea unei iubiri pierdute. Deși ritmul piesei te indeamna…

- Tostogan’S lanseaza cea de-a cincea piesa ce se va regasi pe „Cravata”, primul album din cariera pe care artistul urmeaza sa il lanseze anul urmator. Daca acum doua saptamani Tostogan’S a lansat „Vinovat”, o piesa manifest pentru toți cei care sufera in tacere și aleg sa iși incatușeze sentimentele…

- Dupa ce a ajuns in finala show-ului muzical de creație „Magic In 5″, Stephen lanseaza „Pozele”, cel de-al doilea single din cariera sa. „Pozele” dezvaluie o poveste de dragoste adolescentina, traita intens, dar care reușește sa lase un gol imens in suflet. Deși gandurile incearca sa convinga sufletul,…

- Dupa lansarea primului sau single, VADO impreuna cu Tamaz fac din nou echipa pentru o noua piesa. Cel de-al doilea single din cariera tanarului DJ VADO se numește „Paris in my soul”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre acea iubire intalnita intamplator pe strazile romantice, pline de saruturi…

- JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect prin muzica sa și piesele pe care le canta. „Iubirea mea” este cel mai nou single pe care JO il lanseaza și are la baza tot o poveste de dragoste, insa nu una cu final fericit. Iubirea vine cand te aștepți…

- Dupa ce și-au purtat fanii printr-o calatorie plina de nostalgie spre copilarie odata cu single-ul „Vine o vreme”, direcția 5 canta acum despre „Singura ce-o pot iubi”. Compusa de catre Marian Ionescu și Cristi Enache, „Singura ce-o pot iubi” este o declarație de dragoste emoționanta, ce de multe ori…

- Dupa ce a cucerit publicul in sezonul 9 al emisiunii concurs „Vocea Romaniei”, Adrianna, fiica cea mica a lui Adi Minune, lanseaza primul single din cariera. Compusa de catre Costi Ionița alaturi de Alina Manolache, „Sufletul meu” i se potrivește perfect Adriannei, datorita timbrului sau vocal deosebit.…