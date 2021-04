Daca te atrag fenomenele cosmice atunci urmarește spectaculoasa ploaie de stele cazatoare din perioada 22 – 24 aprilie 2021. Ploaia de meteoriți va putea fi urmarita cu ochiul liber și din țara noastra. Cu o condiție, insa! Cerul trebuie sa fie senin. Fenomenul este cunoscut sub demunirea de Lyride și a inceput pe 15 aprilie, avand ca in intervalul zilelor 23-24 aprilie sa atinga punctul maxim de vizibilitate. In decursul unei nopți se pot vedea circa cinzi-șase stele pe ora. Specialiștii spun ca atunci cand Pamanul trece prin zone cu densitate mare de praf și resturi generate de comete și asteroizi,…