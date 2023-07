Stiri pe aceeasi tema

- Fiica cea mare a lui Eminem, Alaina Marie (30 de ani), s-a casatorit cu iubitul ei, Matt Moeller, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Michigan. Sora ei vitrega, Hailie Jade (27 de ani), a fost una dintre domnișoarele de onoare.

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, locul 4 mondial, s-a retras de la Roland Garros, inainte de meciul din turul al treilea, conform news.ro.Elena Ribakina a decis sa se retraga din meciul din turul al treilea impotriva Sarei Sorribes Tormo din cauza unei boli. CITESTE SI Naomi Osaka,…

- Fiica renumitului rapper Eminem, Hailie Jade, lanseaza o linie vestimentara. Jade, in varsta de 27 de ani, care a sarbatorit recent șase ani de la nunta, a anunțat in weekend un proiect nou-nouț. Pentru a da vestea, creatoarea podcastului „Just a Little Shady” s-a așezat și a filmat un videoclip „get-ready-with-me”,…

- Trupa americana Aerosmith a anuntat un turneu de adio, dupa mai mult de cinci decenii de la inființare, informeaza BBC. Luni, trupa a anuntat vestea "cutremuratoare" intr-un videoclip plin de vedete, in care apar prieteni celebri, printre care Sir Ringo Starr, Dolly Parton si Eminem. "Pregatiti-va,…

- Dupa ce am asistat la „discutii” intre Steve Jobs si Elon Musk, unele realizate de AI, dar si melodii noi Nirvana create de AI, acum avem podcasturi deepfake create de AI. Joe Rogan a semnalat pe Twitter faptul ca e un inceput periculos faptul ca tocmai s-a publicat un podcast al sau cu Sam Altman.…