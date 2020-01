Stiri pe aceeasi tema

- Toti constructorii auto au inceput sa lanseze modele hibride sau electrice, insa constructorul francez Bugatti ramane un caz aparte, ramanand fidel modelelor super-sportive cu motoare pe benzina, transmite AFP. "Anul 2019 a fost unul excelent pentru Bugatti, cel mai bun de dupa 1998 in termeni…

- Primaria Lugoj se pregateste sa vanda la un pret de numai 12,6 euro/ metrul patrat un teren ce se afla in imediata apropiere a Universitatii Dragan. Terenul aflat in posesia administratiei locale aproape ca va fi facut cadou lui Danut Szentpeteri, un controversat personaj care a aparut in peisajul public…

- Anul trecut a fost unul destul de aglomerat pentru Bugatti. Producatorul din Moslheim a prezentat La Voiture Noire, cea mai scumpa mașina noua dezvoltata pana acum, Centodieci, un model inspirat de legendarul EB110, dar și cateva ediții speciale pregatite avand la baza hypercar-ul Chiron. De asemenea,…

- Bugatti vinde supercar-ul de 2,5 milioane euro Chiron si ar putea adauga o masina cu un pret mai mic care sa fie electrica, sa aiba patru locuri, sa coste undeva intre 500.000 si un milion de euro si sa aiba, probabil, si ceva capacitati off-road. CEO-ul Stephan Winkelmann, care a condus si Lamborghini,…

- Bugatti, extravaganta marca din grupul VW, analizeaza posibilitatea de a lansa un vehicul electric de patru locuri care ar putea costa între 500.000 și un milion de euro, devenind cel mai...accesibil al marcii. Bugatti, celebra pentru mașinile sale ce pot depași 400 km/h, vrea sa devina rentabila…

- Constructorul francez de automobile premium Bugatti Automobiles SAS vrea sa isi extinda clientela, adaugand supercar-ului Chiron, care costa 2,5 milioane euro, un model mai accesibil, transmite Bloomberg. Acest al doilea model ar urma sa fie un vehicul electric - fie un grand tourer, fie un…

- Constructorul francez de automobile premium Bugatti Automobiles SAS vrea sa isi extinda clientela, adaugand supercar-ului Chiron, care costa 2,5 milioane euro, un model mai accesibil, transmite Bloomberg potrivit Agerpres. Acest al doilea model ar urma sa fie un vehicul electric - fie un grand tourer,…

- Pentru a asigura prevenirea, diagnosticul dar și tratamentul eficient al bolii, cadrele medicale trebuie sa aiba acces mereu la dispozitivele medicale, dar și la consumabile pentru fiecare specialitate in parte. Pentru asta trebuie ca cineva sa faca frecvent inventarul, pentru a actualiza la timp stocurile…