- DNA a incheiat contracte de peste 2 milioane de lei cu firma Asseco See, la care lucreaza soția șefului biroului de IT al Direcției, scrie RISE Project. Curtea de Conturi susține ca achiziția este nelegala, inutila și a fost facuta netransparent. DNA spune ca șeful instituției este cel care a cerut…

- Om milos din fire, atunci cand risipește banul public, primarul prejudiciu Allen Coliban s-a gandit sa sara in ajutorul lui Elon MusK, CEO Tesla. Pentru ca tot nu e in stare sa faca nimic, iar banii in plus la bugetul local nu-i folosesc la nimic, Coliban l-a scutit de plata taxelor pentru ocuparea…

- Hidroelectrica a transmis, luni seara, precizari ca urmare a derularii misiunii de audit avand ca tema ”Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniului public si privat al statului, precum si legalitatea realizarii veniturilor si a efectuarii cheltuielilor”, pentru perioada…

- Curtea de Conturi a sesizat Parchetul in urma unui control realizat in 2022 la compania Hidroelectrica, reprezentantii Curtii considerand ca exista fapte care au avut drept consecinta prejudicierea patrimoniului societatii.Intr-un raspuns transmis News.ro, Curtea de Conturi afirma ca departamentul…

- Judecatoarea Mazilu Gabriela Cristina, de la Curtea de Apel București, nu poate justifica o avere de 30.388.515, adica peste 6 milioane de euro. Agenția Naționala de Integritate a constatat existența unor diferențe nejustificate intre averea dobandita și veniturile realizate in cuantum total de 31.602.501…

- Camera Deputatilor si Senatul au validat, marti in plen reunit, candidatii pentru doua functii de vicepresedinti si sase consilieri ai Curtii de Conturi, votul fiind secret cu buletine de vot. Astfel Ion Mocioalca si Lucian Heius sunt vicepresedinti ai Curtii de Conturi.Lucian-Ovidiu Heius a primit…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au declansat procedurile parlamentare pentru numirea in functii la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) si Curtea de Conturi.Termenul pentru depunerea candidaturilor pentru posturile la care…

