Stiri pe aceeasi tema

- Trei bannere de mari dimensiuni vor fi afișate vineri seara, in Piața Victoriei din București. Acțiunea este organizata de Comunitatea Declic iar participanții vor ridica mesajele pe brațe deoarece, susțin ei, nicio companie de panotaj nu a dorit sa sprijine protestul. Cele trei bannere, lungi de cate…

- Foștii aleși care au astazi termen de judecata nu sunt singurii care au pornit un razboi in instanța pentru pensiile speciale. In total, sute de foști parlamentari cer banii inapoi.Printre aceștia se numara foști premieri, miniștri, dar și importanți lideri politici. Adrian Nastase, Petre Roman, Gabriel…

- O analiza obiectiva a multiplelor categorii de pensii din Romania arata ca cele mai mari pensii medii din Romania sunt chiar si de 100 de ori mai mari decat cele mai mici. 1,1 milioane de batrani incaseaza lunar sume cuprinse intre 200 si 800 de lei.

- Eliminarea pensiilor speciale reprezinta una dintre cele mai des intalnite solicitari ale populației, mai ales in perioada campaniilor electorale. Parlamentul a decis pe 17 februarie eliminarea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Legea a fost adoptata cu 357 de voturi pentru, niciun vot…

- Dan Barna a declarat joi seara, la Digi24, ca o reforma a sistemului de pensii nu se poate face mai rapid de 2 ani, iar pensiile speciale vor fi eliminate, cel mai probabil, pana la finalul lui 2023.Vicepremierul a acuzat celelalte partide ca nu au susținut prin vot eliminarea acestora, deși declarativ…

- Dan Barna a declarat joi seara, la Digi24, ca o reforma a sistemului de pensii nu se poate face mai rapid de 2 ani, iar pensiile speciale vor fi eliminate, cel mai probabil, pana la finalul lui 2023.Vicepremierul a acuzat celelalte partide ca nu au susținut prin vot eliminarea acestora, deși declarativ…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, joi intr-o emisiune la Digi24, o reforma a sistemului de pensii nu se poate face mai rapid de 2 ani, iar pensiile speciale vor fi eliminate pana la finalul lui 2023. El a acuzat celelalte partide ca nu au susținut prin vot eliminarea acestora, deși declarativ au avut…

- Reprezentantii USR PLUS au transmis ca alesii PNL, UDMR si PSD sustin in fata camerelor de filmat ca vor echitate pentru pensionari, insa nu actioneaza cand vine vorba de masuri concrete care sa elimine pensiile speciale. Reactia vine in contextul in care comisia pentru drepturile omului a Camerei…