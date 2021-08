Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cațiva ani, realizarile antrenorului de lupte Ion Butucaru erau prezentate pe larg in cotidianul „Deșteptarea” sub titulatura „Fabrica de campioni”. De atunci, multe „linii de producție” romanești- din sport și nu numai- au tras pe dreapta. Nu insa și „fabrica” maestrului Butucaru, care continua…

- Cele doua medalii de bronz cucerite de luptatorii SCM Bacau Georgiana Antuca și Denis Mihai la Europenele de Juniori din Germania dau speranțe in vederea CM de luna viitoare, din Rusia Romania a cucerit doua medalii la Europenele de lupte rezervate juniorilor de saptamana trecuta, de la Dortmund. Și…

- Romania a cucerit doua medalii la Europenele de la Dortmund (Germania), ambele fiind reușite de luptatori bacauani: Georgiana Antuca la 50 kg, lupte libere feminin și Denis Mihai la 55 kg, lupte greco-romane Școala bacauana de lupte lovește din nou! Și o face aducand Romaniei singurele medalii la Campionatul…

- La finalul saptamanii trecute, Bucureștiul a gazduit Campionatul Național de atletism rezervat Copiilor 1 și 2. La competiția ce a reunit aproximativ 600 de participanți nascuți in 2008, 2009 și 2010, atletismul bacauan a semnat din nou condica medaliaților. Performera Naționalelor a fost Daria Maria…

- Starea de a fi Nu e nicio exagerare cand marturisesc ca am avut emotii pentru un singur compartiment din structura subiectului de la proba scrisa la limba si literatura romana din cadrul evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a: cel rezervat cunostintelor de fonetica (in economia generala…

- Cum poate fi aniversata mai frumos ziua de 4 iunie, in care atleta Marina Baboi a implinit 22 de ani, decat cu o dubla victorie? Campioana noastra și-a facut singura un cadou aparte pentru a sarbatori așa cum se cuvine aceasta frumoasa varsta.

- Continua seria prezențelor bacauane sub culorile naționalei de minifotbal a Romaniei. Dupa Sorin Ghiuș, Gabi Coșa sau Ionuț Panainte, firul tradiției este dus mai departe de doi componenți ai Golden Boys, Ionuț Furtuna și Sergiu Matei, convocați pentru „Klitschko Cup 2021” de la Kiev. Competiția din…

- Campioana județului la fotbal, FC Dinamo Bacau s-a calificat la barajul de promovare/ menținere in Liga a III-a dupa ce miercuri seara a caștigat pre-barajul cu Academia de Fotbal Viitorul Cluj. Ca și in finala pentru titlul județean, contra Viitorului Curița, dinamoviștii bacauani au trebuit sa treaca…