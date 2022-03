Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Krisztian Biro va disputa finala categoriei 74 kg la lupte libere, duminica, la Campionatele Europene Under-23 de la Plovdiv (Bulgaria), contra azerului Djabrail Gadjiev, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La Campionatul European de lupte greco-romane Under 23 de la Plovdiv (Bulgaria) Romania a deplasat doi sportivi, ambii antreanți de Ion Butucaru și legitimați la SCM Bacau: Denis Mihai și Vasile Cojoc. La 55 kg, Denis Mihai a cucerit medalia de bronz, invingandu-l marți seara, cu 6-0 pe armeanul Azat…

- Medalie de bronz pentru Romania la Campionatul European de lupte seniori U23, competitie care se desfasoara, in aceasta perioada, in Bulgaria, la Plovdiv. La categoria 55 kg, Denis Mihai a reușit sa urce pe podium dupa ce l-a invins, in finala mica, pe adversarul sau Azat Sedrakian (Armenia), cu 6-0.…

- Romanii au castigat opt medalii la competitia de schi alpin de nivel international FIS Children Trophy. Aceasta competitie a aliniat la start, in zilele de 1-3 martie, in Poiana Brasov, 82 de sportivi din urmatoarele tari: Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban si Romania.

- Agentia Nationala de Transplant (ANT) a anuntat ca in week-end a avut loc un adevarat „maraton" al echipelor medicale de prelevare si transplant din Romania si Bulgaria. Astfel, au avut loc prelevari de organe de la trei pacienti, internati la Constanta, la Veliko Tarnovo (Bulgaria) si la Oradea, iar…

- „Escrocul de pe Tinder” are și o varianta in Romania, chiar la Cluj. In mare parte, escrocul sentimental care a operat in comuna Floresti din Cluj a folosit o rețeta similara cu aceea prezentata in documentarul „Escrocul de pe Tinder” pentru a-și insuși agoniseala „partenerei” sale. Escrocii sentimentali…

- Muncitori din Bulgaria si Romania sunt supusi unei "exploatari inumane" la un abator, in Germania, dezvaluie un documentar difuzat pe postul SAT 1, care a trimis o muncitoare bulgaroaica cu doua diplome universitare, sub acoperire, sa studieze conditiile de munca in aceasta fabrica de ambalarea carnii…

- Romania a cucerit trei medalii la Campionatele Mondiale de Teqball, gazduite intre 8-11 decembrie, de orașul polonez Gliwice. Argint, la dublu masculin, prin Gyorgydeak Apor și Ilyes Szabolcs; bronz la dublu feminin, prin Barabasi Kinga și Dako Katalin și bronz la dublu-mixt, prin Gyorgydeak Apor și…