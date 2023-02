Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, anunța ca duelul cu Unirea Constața din etapa #17 a ligii secunde va avea in cele din urma loc, deși clubul administrat de Vasi Geambazi trece prin mari probleme financiare, iar prezența la meciul de luni era in pericol. „Din ultimele informații pe…

- Victor Pițurca, fostul selecționer al Romaniei, a comentat lupta la titlu din Liga 1 și a exclus-o pe Rapid din echipele cu șanse la trofeu. Trecut pe la FCSB și CS Universitatea Craiova, Victor Pițurca este de parere ca lupta la titlu se va da intre 4 echipe și spune ca, in opinia lui, formația roș-albastra…

- Dat afara de la Dinamo in ianuarie, atacantul Vasile Buhaescu (35 de ani) a semnat cu CSM Vaslui, liderul Ligii 4 Vaslui. Din Liga 2, in a patra. Vasile Buhaescu, unul dintre greviștii dați afara de la Dinamo in ianuarie, și-a gasit echipa. A semnat cu CSM Vaslui, potrivit publicației Religia Sportului.…

- Elevii lui Ovidiu Burca inca mai spera la play-off, implicit la promovarea in Liga 1, iar finalul lunii februarie va aduce și reluarea campionatului dupa aproape 3 luni de pauza. In perioada urmatoare vor urma mai multe meciuri de verificare pana la reluarea sezonului. Programul lui Dinamo a fost afectat…

- Coreea de Nord a inființat o rețea de unitați militare calare in toata țara, in incercarea de a readuce in prim plan profesia antica practicata de cavalerii razboinici, potrivit The Times.

- Politehnica Femina iși știe programul din play-off-ul Ligii I. Liderele alb-violete incep anul cu un duel in deplasare la Carmen Bucuresti. Derby-ul de pe teren propriu, din ultima etapa, cu „U” Cluj, ar putea fi decisiv pentru titlu. Echipa pregatita de Mirel Albon si-a stabilit si programul de jocuri…

- Politehnica Iasi a incheiat anul pe locul II al clasamentului Ligii a II-a de fotbal. Pozitionarea trupei pregatite de Leo Grozavu a fost posibila ca urmare a rezultatelor inregistrate de echipele fruntase in runda a XVI-a, din nou avantajoase pentru Poli, si a succesului obtinut de ieseni pe un teren…

- Azi, de la ora 19:00, se joaca ultimele 3 meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei. Dupa doua etape, niciuna dintre echipe nu este sigura de calificare, astfel ca cele 3 meciuri sunt programate sa inceapa la aceeași ora. ...