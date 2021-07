Stiri pe aceeasi tema

- O persoana, dintre cele 731 testate in ultimele 24 de ore in județul Suceava, a fost confirmata cu Covid-19, conform buletinului de presa al Grupului de Comunicare Strategica de sambata, 17 iulie a.c.. Incidența oficiala a cazurilor de imbolnavire in județ este de 0,01 la mie.La nivel național in ...

- Sambata au fost inregistrate in județul Suceava doua noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, din 590 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive se menține la 0,03 la mia de locuitori.La nivel național, au fost testate 14.889 de persoane RT-PCR și 12.172 de persoane cu teste rapide ...

- Un singur caz nou de infectare cu SARS-CoV-2 s-a inregistrat duminica in județul Suceava și o singura persoana a fost reconfirmata pozitiv la retestare, din 732 de persoane testate. Incidența cazurilor pozitive la nivelul județului s-a menținut la 0,07 la mie.La nivel național, in ultimele 24 de ...

- Un numar de 1.036 de persoane au efectuat testarea Covid in ultimele 24 de ore in județul Suceava și, in urma testelor, au fost identificate patru cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și patru persoane care au fost reconfirmate pozitiv la retestare. Incidența in județ este de 0,07 la mie.In ...

- Doar șapte cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și șase persoane reconfirmate pozitiv la retestare s-au inregistrat, luni, in județul Suceava, din 94 de persoane testate. Incidența la nivel județean este de 0,29 la mie. In țara, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.916 teste RT-PCR și 5.040 ...

- Numarul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 in județul Suceava a scazut considerabil. Duminica s-au inregistrat doar 9 cazuri noi și 5 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 819 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența este de 0,32 la mie.Puține cazuri noi au fost și la ...

- Incidența cazurilor de Covid-19 in județul Suceava a scazut la 0,33 la mia de locuitori. Vineri s-au inregistrat doar 17 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 3 persoane reconfirmate pozitiv la retestare, din 1.116 persoane testate in ultimele 24 de ore.La nivel național, in ultimele 24 de ore ...

- 18 cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 și 7 persoane reconfirmate pozitiv la retestare au fost inregistrate, marți, in județul Suceava, dintre 496 de persoane testate in ultimele 24 de ore. Incidența in județ este de 0,38 la mie.La nivel național, in ultimele 24 de ore au fost efectuate 9.124 de ...