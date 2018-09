Luni se deschid finanțările prin PNDR Incepand de luni, 3 septembrie 2018, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide noi sesiuni de primire a proiectelor de investiții, finanțate prin intermediul a trei submasuri din PNDR 2020 pentru teritoriul național, dar și pentru zona ITI Delta – Dunarii (ITI-DD). Astfel, in intervalul 3 septembrie 2018, ora 9.00 – 31 decembrie 2018, ora 16, AFIR va primi cereri de finanțare pentru submasura (sM) 4.1 „Investiții in exploatații agricole”, (componenta zootehnic, pentru intreg teritoriul național), sM 6.2 „Sprijin pentru inființarea de activitați neagricole in zone rurale” doar pentru… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

