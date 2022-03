Stiri pe aceeasi tema

- Autorecenzarea populatiei, prima etapa de colectare a datelor de la populatie pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor (RPL 2021), incepe luni, 14 martie, urmand sa dureze pana pe 15 mai 2022, a declarat vineri presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. Acesta spune…

- Link-ul de acces va fi valid incepand cu ora 12.00, in noaptea 13-14 martie. Romania se afla la al treisprezecelea recensamant din istorie si al patrulea dupa Revolutia din 1989. Toate persoanele care se autorecenzeaza trebuie sa completeze chestionarul in functie de situatia avuta la momentul de referinta…

- Guvernul a adoptat, luni, trei hotarari care stabilesc atat forma și conținutul chestionarelor pe care romanii vor trebui sa le completeze in acest an pentru Recensamantul populației și locuițelor 2021, dar și cum vor fi platiți recenzorii pentru fiecare chestionar completat. Pentru ca recensamantul…

- Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania incepe astazi, 1 februarie 2022. Principala noutate este ca se va desfasura exclusiv online, a transmis Institutul Național de Statistica ( INS ). Recensamantul numarului de locuitori din Romania trebuia sa aiba loc in 2021, dar a fost amanat cu un…

- Romania organizeaza Recensamantul Populației și Locuințelor, al treisprezecelea din istorie, dupa ce primul a avut loc pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza, in 1860. Dupa 162 de ani, Romania va derula evenimentul statistic al anului intr-un format complet digital, care va debuta pe 14 martie și va dura…

- In 2021 ar fi trebuit sa se desfașoare un nou recensamant al populației și locuințelor, dar, din cauza situației epidemiologice și a riscului implicat de vizitele recenzorilor in case, el a fost amanat pentru acest an. Institutul Național de Statistica(INS) a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare…