Luna Plină și superstițiile la români. De ce nu pot dormi unii oameni Luna Plina și superstițiile la romani: ce se face cand e Luna Plina ? Toate superstițiile legate de acest fenomen selenar au starnit și starnesc inca interesul. Este știut faptul ca astrele ne influențeaza viața. Iata care sunt cele mai ciudate superstiții. Nopțile cu Luna Plina au fost vazute dintotdeauna ca fiind sub semnul magiei, misterului și necunoscutului. Se spune ca nopțile cu luna plina sunt inzestrate cu semnificații magice, iar superstițiile legate de astrul selenar sunt nenumarate. Dincolo de conotațiile ciudate atribuite perioadei cand e luna plina, exista și o serie de practici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

